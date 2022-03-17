Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip ve 90 personelin katılımı ile şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 33 işyeri, 1 park/bahçe/yürüyüş alanı, 156 araç kontrol edildi. Uygulamada ayrıca bin 52 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamada 3 'Yoklama Kaçağı/Bakaya' tespit edilirken 3 araç sürücüsüne de çeşitli kusurlardan idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.