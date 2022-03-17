Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar: "Korkuyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar: "Korkuyoruz"

İHA

Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar: "Korkuyoruz"

Nevşehir’de okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar, o anları anlattı.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı'da yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar da olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç köpek saldırısından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Yusuf Bayraktarı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Okula gitmeye korkuyoruz”
Okuldan eve gelirken sokakta köpek saldırısına uğrayan Yusuf Bayraktar, "Ben okula gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı. Köpek beni kovalayınca ben de kaçtım. Ağabeyler beni kurtardı. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Sokak köpekleri daha öncede arkadaşlarımla beni kovalamıştı. Okula gidemiyoruz. Okula giderken korkuyoruz” şeklinde konuştu.

“Köpeklerin toplanmasını istiyoruz”
Köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtulan Yusuf Bayraktar’ın Babası Mehmet Bayraktar da yaptığı açıklamada, “Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Okul etraflarındaki köpekler çocuklara saldırıyor. Geçtiğimiz aylarda büyük oğluma saldırmıştı. Yüzünde yara izi kaldı. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir bakımevi veya tel örgüye alınmasını istiyoruz. Çarşıda, okul kenarlarında sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız okula gelip gidemiyor” dedi.
Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ise, “Talihsiz bir olay yaşandı. Okula giden bir öğrencimiz sokak köpeği tarafından kovalandı. Oradaki vatandaşlar ve aileler tarafından o köpek uzaklaştırıldı. Kaymaklı Belediyesi olarak daha önce yapılmış transfer merkezimiz vardı. Biz bu sokak hayvanlarını toplayıp ağır kış şartlarında transfer merkezinde bakımlarını yaparak ilde bulunan hayvan kasabasına gönderiyorduk. İlgili kanun maddesi, barınağa giden hayvanlar 15 gün sonra gerekli tedavileri ve kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına tekrar bırakılmasını emrediyor. Hem insanlarınız hem hayvanlarımız burada tehlike altında. Bu hayvanlar birisine zarar verdiği zaman vatandaşlar tarafından büyük tepkiler oluşabiliyor. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz, ama bu durum vatandaşlar tarafından hayvanların katline kadar gelebiliyor. Çocuklarımızın ve insanların sağlığının korunabilmesi için 5199 sayılı hayvan yasasının üzerinde tekrar düşünülerek çalışılma yapılması gerekmektedir. Paydaşlarla birlikte istişare içinde neler yapılabilir, nasıl bir düzenleme yapılabilir, hem insanlarımızı koruma hem de hayvanlarımızı korumak açısından yeni bir kanun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Altını çizerek söylüyorum, ne hayvanlarımızla ne de hayvansever derneklerimizle bir sorunumuz yok. Biz burada hayvanlarımızı ve çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bu tür haberlerin bir daha yapılmaması için yasanın tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
YEREL HABERLER Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına ...
Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi
30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden kadastro çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER 30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden ...
Rektör Aktekin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Aktekin Güzel Sanatlar Fakültesi ...
NEVÜ'de “Eğitimde Değişim ve Dönüşüm” Eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEVÜ'de “Eğitimde Değişim ve Dönüşüm” Eğitimi ...
Rektör Aktekin Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO Akademik, İdari Personeli ve Öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Rektör Aktekin Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO ...
NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan ...
KÜN’de 'İstiklal’den İstikbal’e semineri ilgi gördü
YEREL HABERLER KÜN’de 'İstiklal’den İstikbal’e semineri ilgi gördü
Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı  
YEREL HABERLER Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik ...
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu Aracın ...
9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
NEVÜ’de Tiyatro Şöleni Krem Karamel ile devam ediyor
YEREL HABERLER NEVÜ’de Tiyatro Şöleni Krem Karamel ile devam ediyor
Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ’de yapıldı
YEREL HABERLER Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ’de yapıldı
NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2’inci Oldu
YEREL HABERLER NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2’inci Oldu
Kayaşehir Araştırma Projeleri Yarışmasında Yarışıyor
YEREL HABERLER Kayaşehir Araştırma Projeleri Yarışmasında Yarışıyor
Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş
YEREL HABERLER Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.