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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda

İHA

NEVÜ ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı.
NEVÜ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde 1617 Mart 2022 tarihinde Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığında, 50 sponsorun desteklediği, 223 katılımcının yer aldığı ve 60'dan fazla etkinliğin gerçekleştirileceği İKAF22'ye katıldı. ERÜ ev sahipliğinde düzenlenen “İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda paydaş olarak yer alan NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da tanıtım standı açtı. Fuara katılan ve NEVÜ tanıtım standını ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, stantta görevli Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan’dan bilgi alırken, standı ziyaret eden öğrenci ve ziyaretçilere de üniversite hakkında bilgi verdi. NEVÜ tanıtım standında ziyaretçilere ayrıca üniversitenin bölüm ve programları, öğrencilere sunduğu imkanlar, ulaşım ve konaklama hakkında bilgilerin yanı sıra çeşitli tanıtım materyalleri hediye edildi.

NEVÜ Öğrencisi 3. oldu
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü’nün Yetenek Kapısı üzerinden mülakat teknikleri yarışmasına cv ve niyet mektubu hazırlayarak katılan NEVÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı 4. sınıf öğrencisi Vahit Acun, 521 kişiden finale kalarak 3. oldu
Vahit Acun’a ödülünü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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