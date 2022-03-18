NEVÜ'de “14 Mart Tıp Bayramı” Özel Orkestra Konseri

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı için özel hazırlanan “14 Mart Tıp Bayramı” Özel Orkestra Konseri Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde seyircilerle buluştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Anıl Çelik tarafından 14 Mart Tıp Bayramı için özel hazırlanan “14 Mart” Başlıklı Solo Klarnet Konseri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Topluluğu tarafından Orkestra Şefi: Doç. Anıl Çelik yönetiminde birbirinden kıymetli eserler; sağlık çalışanlarına ithaf edilerek başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hacıbektaş İlçesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser programına; Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sağlık çalışanları, NEVÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

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