Rektör Aktekin: Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü programına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle ilk tören Nevşehir Şehitler Parkı’nda düzenlendi. Burada düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve STK’ların çelenk sunumunun ardından tören, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki tören mangasının şehitlerin aziz hatıraları için saygı atışı ile sona erdi.



'Rektör Aktekin ve protokol üyelerinden şehit kabirlerine ziyaret'

Program dahilinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri; Kaldırım Mezarlığı’nda bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerine karanfiller bırakan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

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