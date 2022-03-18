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NEVÜ’de 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı' semineri yapıldı

İHA

NEVÜ’de 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı' semineri yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu ve NEVÜ Kalite Komisyonu iş birliğinde, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora ve YÖKAK Uzmanı Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Gonca Uludağ’ın konuşmacı olarak yer aldığı 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı' konulu seminer düzenlendi.
NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen seminere; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. NEVÜ öğrencilerinin kalite güvence sisteminin işleyişi hakkında bilgi edinmelerine ve süreçlere katılımlarına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak kalite ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin; “Üniversitemiz eğitimöğretim, araştırmageliştirme, toplumsal katkı ve iş birlikleri konularında gerçekleştirdiği faaliyetlerde kalite algısını tüm birimlerine yayarak sürdürmek niyetindedir. Bu amaçla üniversitemizde ‘Kalite Ofisi’ kurulmuş ve kaliteyle ilgili çalışmaları kurumsal bir yapıda sürdürmekteyiz. Yükseköğretim kurumlarının en önemli paydaşı ve hatta varlık sebebi siz değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz. İdari ve akademik kadro bu değerlendirme sürecine mutlaka katılıyor ama YÖKAK’ın yaptığı ve bugün aramızda bulunan kıymetli arkadaşlarımızın sizleri bilgilendireceği husus, siz değerli öğrencilerimizin yükseköğretimde kalite sürecine nasıl katılacağı. Eğitim gördüğünüz üniversitenin daha da iyileştirilmesi için var olan hizmetlerinin, eğitim çalışmaların, sosyal, kültürel ve diğer aktivitelerin değerlendirilmesi için sizlerin değerlendirmeleri, fikirleri ve eleştirileri, önerileri hiç kuşkusuz bütün yükseköğretim kurumları için yol gösterici bir unsur. Bizler de sizlerle çeşitli toplantılarımızda görüşlerinizi almaya, sizleri dinleyeme büyük önem veriyoruz. Biz geçtiğimiz yıl da YÖK tarafından turizm ihtisas üniversitesi olarak tanındık ve bu anlamda ihtisas üniversitesi olarak da ‘İhtisas Koordinasyon Kurulu’ birimi kurduk ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından üniversitemiz Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği programı ile ilk akredite olan fakülteler arasında, Turizm Rehberliği programında ise tek akredite edilen program oldu. Dolayısıyla kalite ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz ve bu kapsamda gerek akademik ve gerekse idari personelimiz bu süreçlerle gerekli eğitimleri alıyorlar ve gerekli bilgilendirmeleri sıkı bir şekilde yaparak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Açılışta konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 'Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi: Geleceği Yakalamak' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda YÖKAK’ın YÖK’ten bağımsız bir işleyişe sahip olduğunu vurgulayan Kar, “YÖKAK yükseköğretimin temel politikalarının sahadaki yansımasını izler ve değerlendirir. Bu süreç tepeden inmeci bir anlayışla değil, üniversitenin paydaşlarıyla bir arada yürütülür” dedi. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi’nin şeffaflık ve iyileştirme ilkelerine dayandığını belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Bu geri bildirimi olan bir mekanizma, eğitim öğretimde bir eksiklik varsa bunun giderilmesi üzerine kurgulanan bir yapı, dolayısıyla kurumun kendi kendini yenilemesine fırsat sağlıyor. Bu aynaya bakmak gibi bir şey, YÖKAK olarak biz kurumlarımızın iyileştirmelerini yapmaları için arada bir aynaya bakmasını sağlıyoruz” diye kaydetti. YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu faaliyetlerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Çok hızlı değişen ve dönüşen bir dünyada yaşadığımızı ifade eden Uludağ, öğrencilerin sürekli kendilerini güncellemek sorunda kalacaklarına dikkat çekti. Üniversitelerin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmaya çalıştığını belirten Uludağ, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun bu konuda neler yaptığı hakkında öğrencilere videolu bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Mehmet Bora öğrenci komisyonu ve kalite elçileri hakkındaki sunumunu yaptı. Bora, öğrencilerin kalite süreçlerinde nasıl görev aldıklarına, neler yaptıklarına ve öğrenci kalite topluluklarının rolüne ilişkin bilgiler verdi.
Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği ve soru ve cevap bölümüyle sona eren seminer sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulunurken, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora ve YÖKAK Uzmanı Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Gonca Uludağ’a ise plaket ve teşekkür belgelerini NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya verdi.

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