NEVÜ’den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halk Bilimi Kulübü ile NEVÜ Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından bilimsel ve kültürel etkinlikler kapsamında 'Türkülerle Çanakkale' adlı etkinlik düzenlendi.

Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Cansız, Türk EğitimSen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Halkbilimi Kulübü Akademik Danışmanı ve Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı. NEVÜ Halk Bilimi Kulübü ve NEVÜ Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen müzik dinletisinde Çanakkale ruhunu anlatan; 'Şehit Anası', 'Tayyaremi Uçurdum', 'Uyan Mehmet', 'Yerde Toprak Gökte Yıldız', 'Çanakkale Türküsü', 'Çanakkale Şehitlerine', 'Hey On Beşli', 'Yemen Türküsü', 'Sarı Zeybek', 'Gerizler Başı', 'Bil Oğlum', 'Sakarya', 'Türkiyem' adlı türküler seslendirildi. Video gösterisi eşliğinde seslendirilen türküler katılımcılar tarafından büyük alkış alırken, Zeybek gösterisi eşliğinde seslendirilen Sarı Zeybek türküsü ise, katılımcılara unutulmaz bir duygu yaşattı.

Etkinlik sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger ve Küycüler Müzik Topluluğu'nu tebrik etti.

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