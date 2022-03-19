Soğuk hava yer altı şehrine yaradı Kaymaklı yeraltı şehrine giren çıkmak istemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava yer altı şehrine yaradı Kaymaklı yeraltı şehrine giren çıkmak istemiyor

İHA

Soğuk hava yer altı şehrine yaradı Kaymaklı yeraltı şehrine giren çıkmak istemiyor

Kapadokya; tarih ve kültürün iç içe olduğu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen, gizemli rotalarıyla heyecan dolu serüvenlere yol açanların gözde mekânlarının başında yer alıyor. Yer üstü oluşumları kadar, yer altı oluşumlarıyla da dikkat çeken Kapadokya yılın her mevsiminde yerli yabancı turistleri ağırlıyor.
Kapadokya’nın görülmesi gereken yerlerinden biri olan Kaymaklı yer altı şehri de ziyaretçilerini mest etmeye devam ediyor. Özellikle Kapadokya bölgesini kışın gezmeye gelen turistiler 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Kaymaklı yeraltı şehrine girdiklerinde tekrar dışarı çıkmak istemiyor. Kapadokya bölgesini oluşturan ignimbirit kaya yapılarıyla mükemmel ısı yalıtımına sahip olan yer altı şehirleri kışın eksi derecelere rağmen iç kısımlarında artı 1520 dereceye kadar çıkan ısısıyla ziyaretçilerin hem bedenlerini hem de içlerini ısıtıyor. Soğuk havalarda üşüyen yerli ve yabancı turistler, Kaymaklı Yeraltı şehrine girdiklerinde tekrar dışarı çıkmak istemiyor. Kapadokya’yı gezmek için Vietnam’dan geldiğini söyleyen Minh Tran; “Kapadokya mükemmel bir yer. Bölgeyi gezerken çok üşümüştüm. Burası oldukça sıcak. Dışarı çıkmak istemiyorum” şeklinde konuştu.
Madrid’den gelen Tarık Alaca’da yaptığı açıklamada “Kapadokya’yı daha önce hiç gezmemiştim. Dışarısı çok soğuk ama içerisi gayet sıcak. Aslında içeride kalmayı tercih ettik. Çok enteresan bir yer. İnsanların birlerce yıl önce burada nasıl yaşadıklarını yakından gördük. İnanılmaz bir yer” ifadelerini kullandı.
Brezilya'dan geldiklerini söyleyen Paula Machado ve Paulo Gentile çifti de; “Bu yer altı şehirlerinin geçmiş zamanlarda planlanmış ve yapılmış olması inanılmaz bir şey. Ayrıca dışarısı çok soğuk, içerisi çok sıcak bu nedenle dışarıya çıkmak istemiyoruz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında ...
NEVÜ’den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi
NEVÜ'de 'Engellilik / Erişilebilirlik Konusunda Farkındalık Çalışması' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEVÜ'de 'Engellilik / Erişilebilirlik Konusunda ...
NEVÜ’de 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı' semineri yapıldı
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve ...
YÖKAK Başkan Kar’dan Rektör Aktekin’e ziyaret
YEREL HABERLER YÖKAK Başkan Kar’dan Rektör Aktekin’e ziyaret
Çanakkale Zaferin 107. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferin 107. yıl dönümü kutlandı
Rektör Aktekin: Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü programına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aktekin: Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ...
Kapadokya Üniversitesi’nde ‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı’ semineri yapıldı
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi’nde ‘Yükseköğretimde Kalite ...
NEVÜ’de 'Bağımlılık ve Farkındalık' seminerleri başladı
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Bağımlılık ve Farkındalık' seminerleri ...
NEVÜ'de “14 Mart Tıp Bayramı” Özel Orkestra Konseri
YEREL HABERLER NEVÜ'de “14 Mart Tıp Bayramı” Özel Orkestra Konseri
NEVÜ ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda
YEREL HABERLER NEVÜ ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda
NEVÜ'de ‘Dünya Sosyal Hizmet Günü’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ'de ‘Dünya Sosyal Hizmet Günü’ etkinliği ...
Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
Ürgüp Belediyesi, Deneme Sınavlarında İlk 10’a giren öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi, Deneme Sınavlarında İlk 10’a giren ...
Başkan Savran'dan Kapadokya Teknopark'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Savran'dan Kapadokya Teknopark'a ziyaret
Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar: "Korkuyoruz"
YEREL HABERLER Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı 8 ...
8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
YEREL HABERLER Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına ...
Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi
30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden kadastro çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER 30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.