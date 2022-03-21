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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ’de 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' etkinliği düzenlendi

İHA

NEVÜ’de 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen nevruz kutlama etkinlikleri yoğun katılım ve coşku içerisinde yapıldı.
NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve NEVÜ Halkbilimi Kulübü iş birliğinde 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' programı düzenlendi. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda düzenlenen programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, üniversitenin akademik ve idari personeli, yurt içinden ve yurt dışından davetliler ile öğrenciler katıldı. Program NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger’in açılış konuşmalarıyla başladı. Nevruz’un coğrafi ve kültürel tanımından başlayarak Nevruz Bayramı’nın Türk Dünyasındaki örnek uygulamalarına değinen ve Türklerde Nevruz’dan başlayan bir halk takvimi oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Adem Öger, 21 Mart gününün Türkler tarafından yılbaşı olarak kabul edildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nden başlayarak Nevruz’un Türk toplulukları arasında 'Noruz, Navrız, Sultan Nevruz, Yeni Gün, Ulusun Ulu Günü' gibi çeşitli isimlerle anılmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adem Öger, Nevruz’un Türk Kültüründe derin izlere sahip olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi olan Pof. Dr. Adem Öger, Nevruz Bayramı’nın 2009 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edildiğini hatırlatarak Nevruz’un bereketi, bolluğu, barışı, kardeşliği temsil ettiğinin altını çizdi.

“Dedem Korkut” Soylamaları
Dedem Korkut hikayesi NEVÜ Türk Halk Bölümü öğrencilerinden Orhan Tosun’un icrasıyla gerçekleştirildi. NEVÜ Halkbilimi Kulübü Semah Topluluğu’ndan 'Semah' İcrası, NEVÜ Halk Bilimi Kulübü Semah Topluluğu, Yörenin ulusal envanterinde de kayıtlı olan ve 2009 yılında UNESCO tarafından 'AleviBektaşi Ritüeli Semah' adıyla 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen unsurumuzu koruma ve yaşatma adına bereket ve yenilenmenin de bir simgesi olan semah icrasını gerçekleştirdi. Nevruz kutlamaları kapsamında Türk dünyasından gelen ve NEVÜ’de eğitim öğren uluslararası öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle sahne alarak, katılımcıları kendi dillerinde selamladılar.

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