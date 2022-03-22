NEVÜ NEVKAM ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü İş Birliğinde Karma Sergi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) ile Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' programı kapsamında karma sergi açıldı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, üniversitenin akademik ve idari personeli, yurt içinden ve yurt dışından davetliler ile öğrenciler katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, katılımcılar eşliğinde Hacı Bektaş Veli, Dede Korkut, Ahi Evran ve Ahilik Panosu, Kitre bebekler ve Türkiye'nin ilk geleneksel dekoratif bebeği Elif, 16 Türk devletinin miğfer ve kalkan koleksiyonu, Yahyalı Bünyan halı motifleri, Kayseri’nin Selçuklu hatun kıyafetleri ve Selçuklu savaşçı asker kıyafetlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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