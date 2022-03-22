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Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı Camideki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı Camideki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii’nin kadınlar bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan sadaka kutusunun içerisindeki yaklaşık 400 TL'nin kayıp olduğunu gören Cami İmamı Mehmet Berat Tural, güvenlik kameralarını inceledi. Parayı geceyi camide geçiren bir kişinin çaldığını fark eden imam, durumu polise bildirdi. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada
Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapan şahsın gece saatlerinde camiye gelerek önce öğretmen masasının altında kendisine yatmak için yer hazırladığı görüldü. Tam yatmak üzere olduğu anda cam kenarında duran sadaka kutusuna yönelerek kutudaki paraları alan hırsızın, geceyi de camide geçirdiği belirlendi. Sabah saatlerine kadar uyanan hırsızın, yine camide bulunan ıslak mendil ile yüzünü silerek camiden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

“Bize gelselerdi ihtiyaçlarını karşılayabilirdik”
Olayı anlatan İmam Mehmet Berat Tural, “Camimizin giriş bölümünü bayanlara kurs olarak tahsis ettik. Orada bayanların kendi aralarında topladıkları sadaka kutusu var. Hoca Hanım o kutunun boşaldığını fark ediyor. Bunun üzerine kameralara baktık. Geriye doğru geldiğimizde hırsızlık olayına şahit olduk. Durumu polise bildirdik. Bu olayı yapmak yerine bize gelseydi tüm ihtiyaçlarını karşılardık. Durumu bize bildirseydi onları boş çevirmemek gibi bir prensibimiz var. Bu mabetler insanların ortak kullanım alanı. Bu olay bu yönüyle bizi rahatsız etti. Bize gelselerdi ihtiyaçlarını karşılayabilirdik” dedi.
Polis eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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