NEVÜ’de Yaşayan Örnekleriyle İlkokul Öğretmenliği konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ’de Yaşayan Örnekleriyle İlkokul Öğretmenliği konuşuldu

İHA

NEVÜ’de Yaşayan Örnekleriyle İlkokul Öğretmenliği konuşuldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından “Yaşayan Örneklerle Geçmişten Günümüze İlkokul Öğretmenliği Etkinliği” yapıldı.
İlk öğretmen okulu olan Darülmuallimin açılışının 174. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik, Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Aysun Erginer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Darülmualliminle birlikte öğretmen yetiştirmenin ilk kez sivil okullara devredildiğini hatırlatan Aysun Erginer, bu uygulamanın öğretim yöntemlerinin öneminin fark edilmesi açısından değerli olduğunu vurguladı. Programa online olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Ergün, “Öğrenmek ve Öğretmek Zevki” başlıklı bir sunum yaptı. Darülmuallimin açılmasını miladi bir olay olarak değerlendiren Mustafa Ergün, bu okullarla birlikte öğretmen eğitiminde ihtisaslaşmanın başladığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Ergün, öğretmen adaylarından kendilerini sürekli olarak yenileyerek çağa uyum sağlamaları konusunun altını çizerek konuşmasına son verdi.

Etkinlik, MEB’de çeşitli zamanlarda öğretmenlik ve idarecilik yapmış olan Atalay Metin, Önder Doğan ve Ahmet Yılmaz’ın konuşmalarıyla devam etti. Öğretmen okulu mezunu olan Atalay Metin, bireysel eğitim sürecini ve öğretmenliği boyunca yaşadığı deneyimlerden bahsederek eğitim sürecinin tek paydaşının öğretmen olmadığını söyledi. Ardından söz alan Önder Doğan, eğitimde bilimsel anlamdaki değişim ve dönüşümlerin eğitim programlarına etkisini anlattı. Ahmet Yılmaz ise öğretmen olma sürecini anlatarak öğretmenlik mesleğinin sevilmeden yapılamayacağının altını çizdi. Daha sonra söz alan NEVÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Erginer, okullarının girişinde bulunan “Davranışları kişinin aynasıdır” sözüne atıf yaparak okula geldikleri ilk andan itibaren aynaya baktıklarını ve davranışlarıyla örnek oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Etkinlik katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acıgöl'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Acıgöl'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri ...
Savran'dan ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Savran'dan ev ziyaretleri
Sosyal medyada gündem olan ‘bank’ öğrencilerin her şeyi oldu Nevşehir’de üniversite öğrencileri ‘kışın kullanılmıyor’ diyerek evlerine getirdiği bankı bırakmak istemiyor Üniversite öğrencisi Mustafa Mert Tütüncü: “Bu bank üzerinde adeta bütünleştik diyebiliriz”
YEREL HABERLER Sosyal medyada gündem olan ‘bank’ öğrencilerin her ...
Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Caminin sadaka kutusundan hırsızlık güvenlik ...
Armağan Çağlayan Kapadokya Üniversitesi'nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Armağan Çağlayan Kapadokya Üniversitesi'nin konuğu ...
Kapadokya balonları Ruanda’da havalandı Yerli ve milli üretim sıcak hava balonları Ruanda semalarında
YEREL HABERLER Kapadokya balonları Ruanda’da havalandı Yerli ve ...
Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı Camideki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları ...
NEVÜ NEVKAM ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü İş Birliğinde Karma Sergi
YEREL HABERLER NEVÜ NEVKAM ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü İş ...
‘Kibarlık Budalası’ Nevşehir’de sahnelenecek
YEREL HABERLER ‘Kibarlık Budalası’ Nevşehir’de sahnelenecek
Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Avrupa ikincisi özel sporcu Ünlü, Genel Sekreter ...
NEVÜ’de 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Türk Dünyasında Nevruz ve Dede Korkut' ...
5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Nevşehir’de kapalı yol yok
YEREL HABERLER Nevşehir’de kapalı yol yok
“Dijital Medyada Dezenformasyon” Çalıştayı Nevşehir’de yapılacak İnternet Gazetesi sahipleri Kapadokya’da bir araya geliyor
YEREL HABERLER “Dijital Medyada Dezenformasyon” Çalıştayı ...
NEVÜ’ye 'En Çok Patent Başvurusu Yapan Kurum' Ödülü
YEREL HABERLER NEVÜ’ye 'En Çok Patent Başvurusu Yapan Kurum' Ödülü
Yusuf’a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabasının bıraktığı köpekler olduğu ortaya çıktı Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç: "5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunun üzerinde düzenlemeler yapılabilir”
YEREL HABERLER Yusuf’a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabasının ...
Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.