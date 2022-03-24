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NEVÜ GSF Orkestra Topluluğu’ndan Oda Müziği ve Orkestra Konseri düzenlendi

İHA

NEVÜ GSF Orkestra Topluluğu’ndan Oda Müziği ve Orkestra Konseri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Topluluğu; orkestra şefi Doç. Dr. Anıl Çelik yönetiminde Hacıbektaş Veli Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle buluştu.
NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Topluluğu tarafından Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi Hacıbektaş Veli Ortaokulu’nda düzenlenen Oda Müziği ve Orkestra Konserine; Hacıbektaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Karaboduk ve şube müdürleri, Hacıbektaş mülki amirleri, Hacıbektaş Veli Ortaokulu müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencileri ile birlikte NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri dinleyici olarak katıldı.
Yoğun katılımla birbirinden kıymetli eserlerin başarılı bir şekilde icra edildiği ve seyircilerin ayakta alkışladığı konserin önemine değinen Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve orkestra şefi Doç. Dr. Anıl Çelik, konserlerin önümüzdeki günlerde ve özellikle yetenek sınavı öncesi öğrencilere yönelik devam edeceğini söyledi.

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