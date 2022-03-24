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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp’te 'Ramazan Sofrası' kurulacak

İHA

Ürgüp’te 'Ramazan Sofrası' kurulacak

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl da Ramazan ayı süresince iftarda 'Ramazan Sofrası' kurulacak. Ramazan süresince Cuma ve Cumartesi günleri teravih namazından sonra düzenlenecek programlar gönüllerde iz bırakacak.
Turgut Özal Kültür merkezinde kurulacak ramazan sofrasında 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da iftar yemeği ikram edilecek. Ürgüp Belediyesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisi tarafından hazırlanan iftar menüsüyle günlük 600 kişi aynı sofrada iftar yapacak. Ramazan boyunca her gün iftarla birlikte Ürgüp’ün yerel sanatçıları tarafından tasavvuf müziği dinletisi yapılacak. Cuma ve Cumartesi günleri teravih namazının ardından Ezgileriyle gönüllerde taht kuran sanatçılar Mustafa Cihat, Seyfullah Çakmak, Eşref Ziya Terzi, Halil Necipoğlu, Aykut Kuşkaya, Fatih Koca Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezindeki ramazan sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Üç ayların başlangıcında Ürgüp’te dillere destan bir program yapan dünya birincisi hafızlar Mustafa Alphayta, Alp can Çelik ve Hüseyin Akbulut Ramazanda da yine tilavet ve kaside programıyla Ürgüp’te olacak. Televizyon dizilerinin Ömer Baba’sı, Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay, Devlet tiyatrosu oyuncularından ünlü sinema, dizi ve seslendirme sanatçısı Cem Kurtoğlu gibi isimleri bir araya getiren 'Aşkı Hak Yunus Olmak' adlı gösteri Yunus Emre nefeslerinden hazırlanmış ilahi ve ezgileri çok usta müzisyen ve oyuncularla Ürgüp Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye taşınacak. Ahmet Yenilmez 1071’den 2023’e adlı tek perdelik Meddah tiyatrosu ile Ürgüp’te sevenleriyle buluşurken, Nurullah Genç de 'Şehir, Şiir, Şuur' adlı söyleşi ile Ürgüp’te unutulmaz bir ramazan gecesi yaşatacak. Tüm programların moderatörlüğünü de Radyo 7’nin başarılı sunucularından Mehmet Zeyd Yıldız yapacak.
İlklerin öncüsü kentin belediye başkanı Mehmet Aktürk, bu ramazan ayında yine hemşerileriyle aynı sofrada buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek; “Ramazanda iftar soframızda vatandaşlarımızla bir arada olacağız, belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yılda hayırseverlerimizle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görecek. Yıl boyunca vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ulaştırdığımız gibi aynı sofrada günlük 600 kişiye sıcak yemek ulaştıracağız. İftar organizasyonunun yanı sıra Cuma ve cumartesi günleri de teravih namazından sonra iz bırakan sanatçılarımızı, şairlerimizi, hocalarımızı iz bırakan eserleriyle ve keyifli sohbetleriyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ramazanın ilk gününden itibaren tüm bölge halkını hem soframızda ekmeğimizi paylaşmaya, hem etkinliklerimizde ruhumuzu dinlendirmeye bekliyorum” dedi.

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