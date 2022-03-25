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MEB Bakan Müşaviri Dr. Subaşı NEVÜ’de ‘Modern Dini Müfredat’ söyleşisine katıldı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de 'Modern Dini Müfredat' üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

MEB Bakan Müşaviri Dr. Subaşı NEVÜ’de ‘Modern Dini Müfredat’ söyleşisine katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘Modern Dini Müfredat’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Tanrıkulu, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. NEVÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Zehra Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide dini müfredat kavramını modernlik bağlamında ele almanın pek çok yönden yadırgandığını belirten MEB Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, bu durumun sadece fiili bir zorunluluk olmadığını aynı zamanda yeni dünyanın sorunlarına sağlam bir zeminde yanıt bulma ihtiyacından kaynaklandığını söyledi. Ülkemizde gündelik dini müfredatın ilk önce ailede başladığına değinen Dr. Necdet Subaşı, ardından sokakla birlikte kamusal görünürlüğe çıkan dini müfredatın farklı mecralarda sınanmaya başlandığını belirtti.

“Dine ilişkin bilgilerimiz bu yüzyılın iddiaları karşısında yeterli mi?”
Dr. Necdet Subaşı “Devlet/otorite her zaman toplumsal yapıyı kendi idealleri doğrultusunda biçimlendirmek ister. Bu amaçla da eğitim müfredatını planlar ve günün şartlarına göre revize eder. Modern dini müfredat ise daha geniş bir şeyi kapsıyor. Dine ilişkin bilgilerimiz ve öğrenme süreçlerimizin, yaşam alanımızda içinden geçtiğimiz yüzyılın değerleri, iddiaları, problematiği karşısında ne ölçüde yeterli olduğu? duruşumuzu güçlendirme anlamında bize ne ölçüde katkı sağlayacağı? gibi bir soru etrafında ilerliyoruz. Elimizdeki kamusal müfredat, yeni zamanlar sorularına karşı bizi diri tutacak işlevi görmediği dolayısıyla bizim biraz daha gözden geçirilmiş bir söyleme ya da belki elimizin altında bulunan şeylere daha iyi sarılmaya, onları daha iyi kavramaya ya da onlarla aramızdaki ilişkiyi bir yük, kalıp, bir emanet gibi tutmak yerine onlarla içli dışlı olamaya yönelik bir çaba içerisine girmemizi gerektiriyor olabilir” dedi.

“Müfredatımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor”
Dünyanın gidişatını anlama ve onun içinde ayakta durma beklentimizi doğru bir biçimde yürütebilmek için bilindik müfredatın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Necdet Subaşı, “Müslümanların içinde yaşadıkları dünyaya dahil olmada hiçbir kompleks duymadan kendilerini ifade edebilmelerinde entelektüel ve aydınların alimlerin sorumlulukları vardır. Hem modern dünya bilgisini elde edebilmenin hem de bu dünyanın sorularına cevap üretebilmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor” diye konuştu. Söyleşi programının sonunda Dr. Necdet Subaşı ve programı düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversiteler sadece ders verilipders alınan, kariyer planları yapılan yerler değil, aynı zamanda entelektüel olarak kendimizi zenginleştirmemiz gereken, yeni sorulara yeni cevaplar aramamız gereken yerlerdir. Dolayısıyla akademisyen arkadaşlarımıza ve siz değerli genç arkadaşlarımıza bu anlamda çok okumak ve araştırmak düşmekte. Biz de özellikle üniversitemiz öğrenci kulüp ve toplulukları aracıyla böyle güzel etkinlikler düzenlemeye büyük önem veriyoruz. Ben bu vesileyle Necdet Subaşı hocamıza ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rektör Aktekin daha sonra Dr. Necdet Subaşı ve moderatör Doç. Dr. Emine Zehra Turan’a teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu.

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