Uyuşturucu taciri tutuklandı

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Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu K.N'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, şahsın aracında yaptıkları aramada 204,85 gram sentetik tabir edilen uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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