NEVÜ'lü öğrencilere "İş Kulübü Eğitimi" verildi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, İŞKUR İş Kulübü tarafından yeni mezunların iş gücü piyasasına kısa sürede uyum sağlamasını amaçlayan “İş Kulübü Eğitimi” verildi.

NEVÜ Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜKMER) Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimde, İŞKUR İş Kulübü Lideri Gonca Uğuroğlu, öğrencilere; iş arama becerileri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, iş arama ağı, imaj yönetimi, beden dili konularında eğitimler verdi.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitim sonrasında İŞKUR İş Kulübü Lideri Gonca Uğuroğlu tarafından öğrencilere sertifikaları verildi.

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