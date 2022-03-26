9. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler sergileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler sergilenmeye başlandı. Paşakonağı içerisinde açılan sergi Mart ayı sonuna kadar gezilebilecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce bu yılki konusu ‘Manzara’ olarak belirlenen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Arjantin, Azerbaycan, İran, Güney Kore, Myanmar, Vietnam, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İspanya, Belarus, Rusya, Yeni Zelenda, İsrail, Bulgaristan, Slovenya, Umman, KKTC ve Fransa’dan 399 fotoğraf sanatçısı toplam 1498 eser ile katıldı. Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen ve Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Derneği (KAFSID) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin belirlenmesi için jüri heyetinin yaptığı değerlendirme geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. 9 Eylül Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, KAFSİD Başkanı Sami Türkay, UFAD Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu, AKFOD Başkanı Erdem Zengin, NİFAD Başkanı Ali Öztürk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi Yunus Topal ve TFSG Temsilcisi Emrah Akyıldız’dan oluşan jüri heyeti FIAP VE TFSF’nin 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaları ile birlikte 6 adet FIAP Mansiyon ve 3 adet TFSF Mansiyon ödülünün sahiplerini belirledi. Yarışmada dereceye giren eserler Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sürdürdüğü Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı’nda sergi düzenlendi. Serginin açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan, KAFSİD Başkanı Sami Türkay, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, KAYSU A.Ş Genel Müdürü Ali Karamustafaoğlu ve davetliler katıldı.

Mart ayı sonuna kadar Paşakonağı içerisinde gezilebilecek serginin açılış töreninde KAFSİD Başkanı Sami Türkay, fotoğraf sanatına katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür belgesi verdi.

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