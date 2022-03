Asırlık tezgâhlar gün yüzüne çıktı Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’da kursiyerler ile birlikte ilmek attı

. Nevşehir’de kullanılmayan asırlık halı tezgâhları tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Ahırlardan, kömürlüklerden toplanan asırlık halı tezgâhları bakım ve onarımı yapıldıktan sonra kursiyerlerin hizmetine sunuldu. Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezince açılan Halı Dokuma kursunda geçmişteki gelenek tekrar canlandırılıyor.



“Hali ve Kilim dokumacılığı kültürümüzde var”

Halk Eğitim Merkezi Halı Dokuma Kursunu ziyaret eden Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, asırlık tezgâhın başına geçerek kursiyerler ile birlikte halı dokudu. Kurs hocasından ilmek atmayı öğrenen Karataş yaptığı açıklamada; “Karapınar kasabamızda açılan bu kursumuz, Karapınar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği çerçevesinde açıldı. Şu an halı dokuma kursumuza beş kursiyerimiz katılıyor. Hanımlarımız bu noktada çok başarılılar. Karapınar’ın geçmişinde de halı dokuma icra ediliyordu. Anneannelerimiz, babaannelerimiz geçmişte halı dokumacılığı yapıyordu. Kursumuza katılımın önümüzdeki günlerde de artmasını düşünüyoruz. Çünkü bu bizim kültürümüzde var olan bir konu. Özellikle geçmişte Nevşehir ve Karapınar bölgemizde halı ve kilim dokumacılığı fazlaca yapılan bir faaliyet” şeklinde konuştu.



“Bölgenin en aktif Halk Eğitim Merkezine sahibiz”

Acıgöl Halk Eğitim Merkezinin Bölgenin en iyi halk eğitim Merkezi olduğunu söyleyen Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız; “Kurslarımıza katılım çok yüksek. Nüfus oranına göre katılımın en yüksek olduğu Halk Eğitim Merkezine sahibiz. Bizler Halk Eğitim Merkezi olarak EkimMart döneminde yaklaşık olarak 150 kurs açtık. Bu kurslarımıza 2 bin 247 kursiyerimiz katıldı. Şu an aktif olarak devam eden kurs sayımız 50 civarında olup yaklaşık üç yüz kursiyerimiz kurlarımıza devam ediyor. Acıgöl Halk Eğitim merkezi olarak oldukça iddialıyız” ifadelerini kullandı.



“Atalarımızdan gelen gelenek”

Halı ve kilim dokumacılığının atalarından geldiğini söyleyen Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’de yaptığı açıklamada; “Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Anneannelerimizden, babaannelerimizden kalan bu geleneği yaşatma niyetindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız. Asırlık tezgahlarda yaptığımız bu kurslarımıza her geçen gün katılım devam ediyor” dedi.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezi Karapınar halı dokuma kurs öğretmeni Fatma Turgut; “Karapınar Kasabamızda açtığımız kursumuza 12 kursiyer olarak başladık. Asırlık tezgâhlarımızı da gün yüzüne çıkarttık. Bulduğumuz tezgâhları toparlayarak tadilattan geçirdik. Bu tezgâhları kursiyerlerimiz ile birlikte kullanmaya başladık. Tezgâhlarımızda hem halı hem de kilim dokuması yapmaktayız. İplerimizi de kök boya olarak yapıyoruz. Turizmin çok yaygın ve önemli olduğu bir bölgedeyiz. Bu nedenle ürettiğimiz ürünleri de turizme yönelik olarak üretiyoruz. Küçük çantalar, el işleri, seccadeler, aynalıklar, duvar süsleri olarak çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

Kurslarda halı ve kilim dokumayı öğrenen kursiyerlerden Şerife Doğan ve Esra Erkoç da yaptıkları açıklamada kurslardan elde ettikleri gelir ile ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söylediler.

