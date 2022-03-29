NEVÜ Strazburg'da 'Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Strazburg'da 'Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılarak tanıtım standı açtı.

Maarif Ajansı, ilk kez Fransa'nın Strazburg şehrinde “Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı” düzenlendi. Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Türkiye’den farklı üniversite yetkililerinin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim fuarına, NEVÜ’yü temsilen Uluslararası İlişkiler Ofisi personellerinden Dr. Başak Coşkun katıldı.



NEVÜ tanıtım standına yoğun ilgi

Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’nda yer alan NEVÜ tanıtım standına Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stantta görevli Dr. Başak Coşkun, ziyarete gelen Türk öğretmenlere ve üniversitelerde görev yapan Türk asıllı çalışanlara NEVÜ’nün yabancı öğrenci kabul süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Dr. Coşkun, ayrıca Fransa’da Türk vatandaşlarının demokratik haklarını geliştirmeye katkı sunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanlığı ve Kapadokyalılar Derneği yetkilileriyle de bir dizi görüşmede bulundu.

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