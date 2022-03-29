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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan etkinlikleri halkla buluşacak

İHA

Ramazan etkinlikleri halkla buluşacak

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı.
Vatandaşların ramazan ayının manevi atmosferini gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak için gerçekleştirilecek olan etkinlikler ramazan ayı süresince Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Etkinlikler saat 21.30’da başlayacak ve Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’in sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. İlki 9 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan etkinlikte Grup Tillo sahne alacak ve seslendireceği ilahilerle katılımcılara doyumsuz bir gece yaşatacak. Grup Tillo’nun ardından ise İlahiyatçı, Müzisyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konferans verecek. 6 Nisan Cumartesi akşamı ise; deneme, araştırma, öykü ve günlük yazan, televizyon ve radyo programları yapan Psikoterapist Senai Demirci ile ilahi sanatçısı Murat Belet Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak. Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin önemli sanatçı ve yazarlarını Nevşehirlilerle buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Cumartesi akşamki etkinliklerinde ise Vehbi Vakkasoğlu’nu konuk edecek. Eğitimci, Yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun doyumsuz sohbeti ile birlikte Grup Dergah seslendireceği ilahilerle katılımcılar keyifli bir vakit geçirecek.
Ramazan ayının son programı ise 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Yine saat 21.30’da başlayacak olan programda Muhsin Kara ve Ahmet Bulut konuk olacak.

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