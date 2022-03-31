30 milyon tohum toprakla buluştu Seralarda fidelik tohum dikimi başladı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır Köyündeki seralarda sebze fideleri tohum ekimlerine başlandı. Özellikle İç Anadolu bölgesine satışı yapılan fidelerin ekim işlemleri kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle 10 gün gecikmeli olarak dikildi.

Yaklaşık 30 milyon tohumun toprakla buluştuğu seralarda ekimi yapılan tohumlar mayıs ayında satışa hazır hale gelecek. Domates ve biber fidelerinin çoğunlukta dikildiği Sarıhıdır Köyü'nde ayrıca salatalık, patlıcan fidelerinin de üretimi yapılıyor. 20 yıldır seralarda fide yetiştirdiğini söyleyen çiftçi Yaşar Özdemir, “Bu köyde kurulan 110 üyeli birliğimizi var İç Anadolu Bölgesinin en kurak dalgalı arazisine sahibiz. Bu nedenle sulu tarım yapamıyoruz. Köyümüzün büyük bir bölümü geçimi fidecilikten sağlıyor. Hava şartlarından dolayı bu yıl kış biraz uzun sürdü ve 10 günlük bir gecikme yaşadık. Şu an ekimlerimiz devam ediyor. Daha önce ektiğimiz fidelerde çıkmaya başladı. Ramazan ayından sonra fidelerimiz dikime hazır hale gelecektir. Fidelerimizi İç Anadolu illeri başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Köydeki vatandaşların son 20 yıldır geçimini örtü altı seracılık da fide yetiştirerek sağladığını söyleyen Sarıhıdır Köyü Muhtarı Şerafettin Dirican da, "Bu yıl havaların soğuk gitmesinden dolayı 1015 gün gecikmeli dikim yaptık. Kışın kar yağışı fazla olduğundan dolayı birçok seralarımızda zararlar meydana geldi. Ektiğimiz fideleri hıdrelleze yetiştirmeye çalışıyoruz. Köyümüzde yaklaşık 30 milyon fide dikimi yapılıyor. Köyümüzün yüzde 90’ı fidecilik ile geçiniyor. Son dönemlerde yaşanan fiyat artışları maliyetlerimizi ve girdi fiyatlarımızı çok yükseltti. Şu an istediğimiz karı elde edemiyoruz. Masraflar çok fazla ve girdi fiyatlarımız çok arttı. Bu işe devam etmek zorundayız. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz“ dedi.

Üretilen fideler Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Sivas ve Kahramanmaraş’a gönderiliyor. Havaların gece eksi derecede olduğu günlerde sera içerisindeki fidelerin üzerleri don riskine karşı tekrar sera örtüleri ile örtülüyor.

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