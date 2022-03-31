NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Müsabakaları'nda 2. oldu

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Voleybol Takımı, ‘Erkekler 1. Lig Voleybol Müsabakaları’nda 2. oldu.

NEVÜ Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2125 Mart 2022 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Erkekler 1. Lig Voleybol Müsabakaları’na katıldı. NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 6 farklı üniversiteden voleybol takımının yer aldığı müsabakalarını, 2. sırada tamamladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, gelecek sezon Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Erkekler 1. Lig’de mücadele etmeye devam edecek olan NEVÜ Erkek Voleybol Takımı oyuncu ve antrenörlerini tebrik etti.

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