Nevşehir’de ’23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ düzenlenecek

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ düzenlenecek. Çok sayıda yayınevinin ve yazarların katılacağı etkinlikte çocuklar hem kitaplarla buluşacak hem de bayramı gönüllerince kutlayacak.

Eğitime yönelik olarak hayata geçirdiği projeleriyle 2021 yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine büyük destek veren ve öğrencilere on binlerce yardımcı yardımcı kaynak ve test kitabı, boyama kitapları ve roman Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için yeni bir projeye daha imza atıyor. Bayramı çocukların doyasıya kutlamaları ve onların hayatlarına yön verecek kitaplarla buluşmaları için bu yıl ilk kez ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ düzenlenecek. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinlik 22 Nisan 2022 Cuma günü başlayacak ve bir hafta süre ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek. Çok sayıda yayınevinin katılarak stant açacağı Çocuk Kitapları Fuarı’nda çocuklar çeşitli türde diledikleri tüm kitaplara ulaşma fırsatı bulacak.

Ayrıca Ataol Behramoğlu, Özgür Bolat, Bestami Yazgan ve Bircan Yıldırım gibi ünlü yazarlarda hem çocuklarla söyleşiler gerçekleştirecek hem de kitaplarını okurları için imzalayacak. Hem velilerin hem de çocukların büyük ilgi göstermesi beklenen fuar süresinde, Nevşehir Belediyesi tarafından binlerce kitap çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kitap Fuarı ile birlikte Çocuk Şenliği de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Şenlik çerçevesinde Hacivat Karagöz gösterileri, Kukla Show, Bubble Show, sihirbaz gösterileri, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarda yapılacak. Saat 10.0022.00 arasındaki etkinlikler boyunca çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.