Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Topluluğu’ndan ‘Klasik Müzik Orkestra Konseri’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Topluluğu, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Konsere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl Çelik yönetiminde gerçekleşen konserde, yine Çelik’in bestelediği 'Nevşehir Üniversitesi Marşı' eseri çalındı. Seyircilerin alkışlarla eşlik ettiği konserde; 'Bahçe duvarından aştım', 'Latin fuego', 'Ararım sorarım', 'Komaturka', 'Değdi saçlarıma bahar gülleri', 'Divane aşık gibi', 'Giganko Moja', 'Jovano Jovanke', 'Bahçalarda Barım Var' eserleri çalındı. Doç. Dr. Anıl Çelik son iki esere klarnetiyle eşlik etti.

Doç. Dr. Anıl Çelik ve Orkestra Topluluğu konser sonunda vermiş olduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine teşekkür ederken, Rektör Aktekin ise Anıl Çelik ve orkestra topluluğunu sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ederek kendilerine teşekkür belgesi verdi.

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