Otizm Farkındalık Günü mavi balonlar uçurularak kutlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle yapılan etkinlikte mavi balonlar uçuruldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan ve otizmli çocukların yıl boyunca okumayazma, el sanatları, resim ve spor kursları aldığı merkezde düzenlenen etkinliğe Nevşehir Velisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve eşi Behiye Kemikkıran, protokol üyeleri ve aileler katıldı. Burada eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleri ile kahvaltıda bir aya gelen protokol üyeleri çocuklarla bir süre vakit geçirerek sohbet etti. Programda daha sonra Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki özel insanlar tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, mehter takımı konseri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Günün sonunda ise protokol üyeleri kurs öğretmenleri, otizmli çocuklar ve aileleri birlikte mavi balon uçurdu. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmanın toplum olarak hepimizin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olabilmeleri biz yetişkinlerin asli görevlerinden birisidir” dedi.

Otizmli çocuklarına yaşamlarını adayan ailelere teşekkür eden Savran, otizmli çocuklara destek olmak için bundan sonraki dönem de Nevşehir Belediyesi olarak eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

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