Gazeteci Muammer Başer; 200 kitap bağışında bulundu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir Temsilcisi Muammer Başer; kütüphaneler haftası sebebiyle, 200 İslami eseri Derinkuyu Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesine bağışladı.

Başer yaptığı açıklamada; “Bizler buraya okuyarak, araştırarak geldik. Gazetecilik okumak araştırmaktır. Amacımız gençlerimizin daha çok okuması ve araştırmasıdır. Bu hafta kütüphaneler haftası olması sebebiyle kitap bağışında bulunmak istedik. Bağışta bulunduğumuz kitaplarımızın tamamı İslami eserlerden oluşmakta. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizle birlikte olmaya ve onları okumaya teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.