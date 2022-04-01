NEVÜ'lü öğrencilerden Simtel Ofset ve Muşkara Haber’e teknik gezi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Halkla İlişkiler Uygulamaları' dersi ve üniversitesektör buluşmaları çerçevesinde, Simtel Ofset Matbaası’na ve Muşkara Haber Gazetesi’ne teknik gezi gerçekleştirdi.

NEVÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neşe Acar ve Öğr. Gör. Rıza Günaydın koordinesinde gerçekleşen teknik ziyarette Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Simtel Ofset Matbaası yetkilisi ve Muşkara Haber Gazetesi imtiyaz sahibi olan Bayram Ekici; öğrencilere matbaa işlemleri, yazılı, görsel ve internet medyacılığı, gazete tasarım ve basım süreçleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını belirten Ekici ayrıca, talep eden öğrencilere de staj imkanı sunduklarını sözlerine ekledi. Muşkara Haber Gazetesi Haber Sorumlusu Alpaslan Körükçü de haber takibi ve haber yazımı konularının yanı sıra çalışma hayatı içerisinde edinmiş olduğu deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, kendilerinin sorularını cevapladı.

Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin çalışma koşullarını doğrudan uygulama ortamında görmeleri ve sorularını doğrudan konuyla ilgili uzmanlara yöneltmelerinin öğrenciler açısından farkındalık oluşturduğuna değinen öğretim elemanları Doç. Dr. Neşe Acar ve Öğr. Gör. Rıza Günaydın, Simtel Ofset Matbaası ve Muşkara Haber Gazetesi sahibi Bayram Ekici ile haber sorumlusu Alparslan Körükçü'ye teşekkürlerini sundu.

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