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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Mart sayısı yayınlandı

İHA

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Mart sayısı yayınlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Dergisi’nin Mart sayısı yayınlandı.
NEVÜ SBE Dergisi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamakta. İlk sayısını 2011 yılında yayınlayan NEVÜ SBE Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmakta ve intihal taramasından geçirilmekte. 2021 yılı itibariyle yılda 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmakta olan, yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan NEVÜ SBE Dergisi TR Dizin başta olmak üzere; SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, Index Copernicus, OAJ, JournalFactor, InfoBaseIndex, i2or 9, Index EuroPub, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı (İSAM), Akademik Dergiler Endeksi (ajindex.com), ResearchBib, German Union Catalogue of Serials (ZDB), CiteFactor, ScienceGate ve Acarindex dizinlerinde taranmaktadır.
Yılda 4 sayı olarak yayınlanan ve Dergi Park üzerinden yayın yapan NEVÜ SBE Dergisi’nin Mart sayısına "https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/69225" linkinden ulaşılabileceği bildirildi.

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