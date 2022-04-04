NEVÜ 'de ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri 5’ gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri’nin beşincisi gerçekleştirildi.

NEVÜ MühendislikMimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 20202021 eğitimöğretim yılında uzaktan eğitim sürecinde başlattığı ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri’nin beşincisi ‘Sektör Nasıl Bir Mezun İster’ temasıyla, Peyzaj Mimarı Göksel Özhan ve Peyzaj Mimarı Seçil Ulutaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra iş olanakları, peyzaj tasarım ve planlama süreçleri, mesleki iletişim gibi birçok konularda deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Mimarlar Özhan ve Ulutaş, söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Söyleşi programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Aslıhan Tırnakçı’nın Peyzaj Mimarı Göksel Özhan ve Peyzaj Mimarı Seçil Ulutaş'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

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