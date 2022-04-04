Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

İHA

Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Kapadokya Sentez Halı Saha da gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, Ersular İlkokulu, Alacaşar Ş. Cebrail Aksöz İlkokulu, Özel Altınyıldız Koleji, 19 Mayıs İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu takımlarının katıldığı turnuvada maçlar iki ayrı grupta oynanacak. Açılış maçında Cumhuriyet İlkokulu ve 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu takımlarının karşılaştığı turnuvanın ödül töreni ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ etkinlikleri içerisinde yapılacak.
Dereceye giren takım ve sporculara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından kupa ve madalyaları ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ’de 'Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş Olanakları' konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de 'Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş ...
NEVÜ 'de ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri 5’ gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEVÜ 'de ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri 5’ ...
NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Mart sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Mart ...
Develere çip takılacak Kapadokya bölgesindeki deve turları için yeni usul ve esaslar belirleniyor
YEREL HABERLER Develere çip takılacak Kapadokya bölgesindeki deve ...
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
YEREL HABERLER Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay
YEREL HABERLER Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.