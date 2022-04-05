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Kapadokya'da ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

İHA

Kapadokya'da ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı artmaya devam ederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 305 bin 275'e ulaştı.
Bu yıl ocak, şubat ve martta bölgedeki müze ve ören yerlerine giriş sayısı, geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın üç aylık döneminde 197 bin 541 ziyaretçi sayısına ulaşılan müze ve ören yerleri, bu yıl yaklaşık yüzde 50 artışla 305 bin 275 kişi ziyaret etti.
Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayıları Göreme Açık Hava Müzesi'nde 94 bin 642, Zelve Ören Yeri'nde 93 bin 793, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ise 51 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

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