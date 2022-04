Protokol, öğrencilerle iftarda buluştu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün ‘Ramazan Ayı’ boyunca Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve Nevşehirli Hayırseverlerimizin katkıları ile NEVÜ’de eğitim gören öğrenciler için başlattığı ücretsiz ‘İftar Yemeği’ ikramının ilki gerçekleştirildi. NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde düzenlenen iftar programına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle iftar öncesi bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İnci Sezer, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri daha sonra öğrencilerle birlikte iftarlarını açtı.



Aktekin: İftar ikramlarımız Ramazan boyunca devam edecek

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programının Ramazan Ayı boyunca hafta içi her gün devam edeceğini söyledi. Aktekin, “Üniversitemiz öncülüğünde Nevşehir Valiliğimizin, Nevşehir Belediyemizin, Türk Kızılay Nevşehir Şubemizin ve şehrimizin saygıdeğer hayırseverlerinin katkıları ile bu Ramazan Ayı’nda üniversiteşehir dayanışmasının ve paylaşmanın en güzel örneğini üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz iftar vererek yerine getirme kararı aldık. Bu doğrultuda da Ramazan sevincini üniversitemizde eğitim gören 2 bin öğrencilerimizle hep birlikte yaşayarak iftarımızı açtık. Öğrencilerimize yönelik başlattığımız bu iftarlarımız Ramazan Ayı boyunca ve hafta içi her gün üniversitemiz Tafana Aşçılık ve Uygulama Tesisleri’nde devam edecek.

Ben bu vesileyle her zaman üniversitemize destek olan başta Sayın Valimiz İnci Sezer Becel olmak üzere Nevşehir Belediyemize, Türk Kızılay Nevşehir Şubesine ve hayırseverlerimize şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

