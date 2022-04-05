NEVÜ’de ‘Spor ve Bağımlılık’ konulu seminer düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından, üniversitede eğitim gören öğrencileri bağımlılıklarla ilgili bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen seminerlerin ikincisi gerçekleştirildi.



NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan seminerde NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Dr. Serkan Uzlaşır, ‘Spor ve Bağımlılık’ üzerine konuştu. Uzlaşır “Bağımlılıkta, nörofizyolojik mekanizmasından ortaya çıkarak bilim ve pratiğin ışığında ‘Ne’ kelimesinden çok ‘Neden’i arayarak hayatımıza dahil edeceğimiz egzersiz alışkanlığında büyük çözümler ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.



Farklı spor branşlarından örnekler de veren Serkan Uzlaşır, plandan çok planlama yaparak yapılan egzersiz programının daha etkili olacağını kaydetti.

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