Ürgüp Belediyesi'nden vatandaşlara 'Ramazan etkinliği'

Ürgüp Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.



Ürgüp Belediyesi’nin kendi tesisinde hayırseverlerin de katkısıyla ürettiği iftar menüsü günlük 750 kişiye kadar ulaşıyor. Masalarında hazırlanan iftariyeliklerin yanı sıra görevliler tarafından servis edilen yemekleri başında akşam ezanının okunmasını bekleyen vatandaşlar ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açıyor. Öğrenci dostu kent Ürgüp’te, Üniversite öğrencilerinin de yoğun olarak ilgi gösterdiği Ürgüp Ramazan Sofrası, ramazan süresince her gün iftar sofrasıyla, Cuma ve Cumartesi günleri de iftarın yanı sıra saat 22:00’deTürkiye’nin önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen ramazan etkinlikleriyle buluşuyor. Ürgüp Müftülüğü tarafından görevlendirilen bir din görevlisi de günlük olarak salonu dolduran yüzlerce kişiye Kur’anı Kerim tilaveti yapılıyor.



İftar sofrasında vatandaşla buluşmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz bize ailelerinin emaneti, tamda tahmin ettiğimiz gibi ramazanın ilk gününden itibaren yoğun olarak Öğrenci kardeşlerimiz soframıza ilgi gösteriyor, her kesimden vatandaşlarımız birlik beraberlik soframıza katılıyor. Amacımız paylaşmanın, kaynaşmanın ayı ramazanda pandemi sürecinde özlediğimiz gibi aynı sofrada buluşmak, hem destek veren kıymetli hemşehrilerime, hem soframızı şereflendiren misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Ramazan sofrasında yüzlerce kişi orucunu açtıktan sonra kalan ekmek ve tabaklardaki yemek artıkları da Ürgüp Belediyesi sokak hayvanları bakım evi görevlileri tarafından toplanıyor. Ürgüp Belediyesi Ramazan Sofrası’nın vazgeçilmezi haline gelen ramazan şerbeti de Duayeri Camii girişindeki ikram çeşmesinden her gün 500 kişiye ikram ediliyor. Vatandaşlar hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek, başta Belediye Başkanı Mehmet Aktürk olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

