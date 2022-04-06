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NEVÜ İzci Kulübü "Gölge Oyunları Çadır Eğitim Kampı" düzenledi

İHA

NEVÜ İzci Kulübü "Gölge Oyunları Çadır Eğitim Kampı" düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü, Adana Çamlık Piknik Alanı’nda "Gölge Oyunları Çadır Eğitim Kampı" düzenledi.

32 kulüp üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen kampta, izci disiplini, kamp düzeni, ateş yakma, ilk yardım ve doğada hayatta kalma teknikleri gibi birçok konuda bilgilendirme ve uygulama yapıldı. Eğitim kampında kulübün izci liderleri tarafından arazide belirli bölgelere bırakılan ve sürekli takibi yapılan izci takımları, belirtilen süre içerisinde kendi barınaklarını oluşturup doğada hayatta kalma için gerekli uygulamaları gerçekleştirdi. Kampın ve eğitimin detayları hakkında bilgi verilmeyen izciler, "İzci daima hazırdır!" parolasına göre habersiz bir şekilde gece geç saatlerde aniden uyandırılarak gece etkinlikleri yaptırıldı.

Ateş Gecesinde doyasıya eğlendiler
"Ateş Gecesi" olarak adlandırılan ve izcilerin eğlenceli zaman geçirdiği kampın son gecesinde törenle büyük bir ateş yakıldı. Yakılan ateş etrafında toplanan izciler hazırladıkları skeçleri, Hacivat ve Karagöz gölge oyunlarını sergilediler. Ateş Gecesi sonrası etkinliklerine devam ederek doyasıya eğlendi. NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri, çalışmalarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

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