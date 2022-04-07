Kore Gazisi yaşamını yitirdi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde yaşayan Kore Gazisi İsmail Sezer 91 yaşında hayatını kaybetti.

1931 doğumlu İsmail Sezer yarın Topaklı köyünde bulunan merkez camiinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.