Camiler dezenfekte ediliyor

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten Nevşehir Belediyesi, topluca teravih namazlarının kılındığı camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta da tüm camilerin ortak kullanım alanlarına gül suyu sıkılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.