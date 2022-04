Kapadokya’da bir hafta aradan sonra tekrar havalanan görsel şölen oluşturdu

Tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle tanınan Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 1 hafta aradan sonra yeniden havalandı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Kapadokya Slot Merkezi tarafından uçuşlarına müsaade edilmeyen sıcak hava balonları bugün yeniden gök yüzü ile buluştu. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Kapadokya Bölgesine kuş bakışı bakmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan sıcak hava balonlarının uçuşu yine Kapadokya’da görsel şölene dönüştü. Kapadokya'nın simgesi haline gelen balonlar, izleyenlerinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, Göreme Kasabasında bulunan vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarını izlemek için Aşk Vadisine akın ediyor.



“Muhteşem bir görsel şölen”

Güneşin doğuşu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarını izlemek için aşk vadisine gelen Zehra Yıldız, "Burası mutlaka gezip görülecek bir yer. Kesinlikle herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Muhteşem bir görsel şölene sahip” dedi.



“Manzara çok güzel”

Filipinler'den gelen çift ise, "Kapadokya Bölgesine ilk defa geliyoruz. Son derece rahatlatıcı bir ortam ve manzara var. Bu güzellikleri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Kapadokya çok güzel” ifadelerini kullandı. Almanya’dan arkadaşları ile birlikte Kapadokya'yı gezmeye gelen turistler de, "Kapadokya’yı görmeye geldim. Şu an gökyüzünde 200250 balon uçmaktadır. Gördüğümüz manzara ile şok olduk. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.



“Kapadokya’ya yoğun talep var”

Seyahat acentesi işletmecisi Osman Ünlü de, balon fiyatlarının biraz daha makul seviyelere indirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Antalya bölgesinden her hafta Kapadokya bölgesine 8090 misafir getiriyoruz. Bu misafirlerimiz genellikle yerli misafirlerden oluşuyor. Bazen de yerleşik yerli misafirlerimiz de oluyor. Bölgeye yoğun bir talep var. Son iki üç sezondur daha popüler olan bir bölge. Özellikle balon uçuşlarına muazzam bir talep var. Balon firmaları fiyatları biraz daha indirebilirse yerli misafirlerimiz de bu imkândan daha fazla yararlanabilir. Kapadokya her şeye rağmen görülmesi gereken bir doğa harikası” şeklinde konuştu.



"Kapadokya hayatınızda gezeceğiniz ilk beş yer içerisinde”

Turist rehberi İlker Yıldız da, Kapadokya’ya olan ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, "Dünyada yaşayan tüm insanlar Kapadokya’ya gelsinler ve bu görsel şölene şahit olsunlar. Kapadokya’da balon uçuşu yapmak, insanların hayatlarında yapabileceği ilk yüzün içerisinde bence ilk 5 de yer alıyor. Mutlu olmanın bence iki yolu vardır. Birincisi imkânları zorlamak. İkincisi eğer imkânınız yoksa hedef küçültmek. Bana göre Kapadokya’da hedefleri yükseltmek gerekiyor” dedi.

