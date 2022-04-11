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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi'nden eğitime destek

İHA

Nevşehir Belediyesi'nden eğitime destek

Nevşehir Belediyesi, son bir yıllık dönemde ortaokul ve lise öğrencilerine yaklaşık 80 bin adet soru bankası ve yardımcı ders kitabı desteğinde bulundu. Belediye tarafından ayrıca bu dönemde çocuklara ve gençlere on binlerce kitap hediyesi gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Savran’ın talimatlarıyla, öğrenci ve genç dostu kentte yaptıkları hizmetlerle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Ana sınıfından liseye kadar tüm sınıflarda öğrencilerin eğitim hayatında onların en büyük destekçilerinden biri olan Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Savran ile birlikte eğitime milyonlarca liralık destek sağladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kanalıyla son bir yıl içerisinde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz olarak yaklaşık 80 bin adet soru bankası ve yardımcı ders kitabı dağıtımı gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, düzenlediği online ve yüz yüze deneme sınavları ile de öğrencilerden ve velilerinden tam not aldı. Milyonlarca lira değerindeki yardımcı ders kitabı ve soru bankasını il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren tüm öğrencilere ulaştıran Nevşehir Belediyesi, öğrencilere ayrıca 5 bin adet kalem ve silgi gibi kırtasiye yardımı yaptı.

‘Okuyan Nevşehir’ sloganıyla her fırsatta çocukları ve gençleri kitap okumaya davet eden Belediye Başkanı Savran, bu dönemde ayrıca çocuklara ve gençlere edebiyat dünyasının ünlü yazarlarının on binlerce kitabını ücretsiz olarak dağıttı. Çocukları ve gençleri kitap okumaya teşvik amacıyla düzenlenen etkinliklerde ise öğrencilere çok sayıda bilgisayar, tablet ve okuma tableti hediye edildi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların yaşadıkları şehri boyayarak tanımaları için hazırlanan Boyama Kitabı Setleri de bu dönemde çocuklar tarafından çok beğenildi. Rengârenk boyama kalemleri ile birlikte dağıtılan, çocukların yaşadıkları şehrin kültürel zenginliklerini eğlenerek çok daha iyi tanımalarını sağlayan kitaptan ise şu ana kadar 8 bin adedinin dağıtımı tamamlandı.

Eğitime verdiği desteği 2022 yılında da sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, çeşitli sınavlara hazırlanan ortaokul ve lise öğrencileri için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla binlerce kitabı şimdiden ücretsiz olarak dağıtmak üzere hazırladı. Öğrenciler için gerçekleştirilecek deneme sınavları için de hazırlıklarını yapan Nevşehir Belediyesi ayrıca yapacağı Kitap Fuarları ile de binlerce öğrenciye ücretsiz kitap desteğinde bulunacak.

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