DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

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Nevşehir’de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme Veya Üye Olma' suçundan arama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Şahıs; emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

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