Prof. Dr. Halis Aydemir NEVÜ’de Konferans Verecek

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) "Z Kuşağını Anlamak/Anlatmak" konferansı düzenlenecek.

16 Nisan'da NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenecek olan konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta Prof. Dr. Halis Aydemir “Z Kuşağını Anlamak/Anlatmak" üzerine konuşacak.

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