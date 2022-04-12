NEVÜ 'Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü' Etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün öncülük ettiği ‘bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak’ amacıyla “Doğa Yürüyüşü” etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü öncülüğünde Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Sağlıklı Yaşam Kulübünün katılımlarıyla gerçekleştirilen “Doğa Yürüyüşü” etkinliğinde NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. M. Toprak Kesgin yürüyüşe katılan kafileye liderlik etti. NEVÜ bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, Kızılçukur Vadisi mevkiinde 9 km uzunluğundaki bir parkurda başarılı şekilde tamamlandı.

Öğrenciler ayrıca doğa yürüyüşü boyunca ellerinde taşıdıkları "Bağımlılığa Hayır" parkartı ile toplumsal duyarlılığa dikkat çektiler.

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