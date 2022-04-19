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NEVÜ ve Eğitim-İş Sendikası arasında Lisansüstü Eğitim Alanında protokol imzalandı

İHA

NEVÜ ve Eğitim-İş Sendikası arasında Lisansüstü Eğitim Alanında protokol imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Nevşehir Şubesi Başkanlığı arasında, lisansüstü eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

NEVÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ve Eğitimİş Sendikası Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir katıldı. Şube Başkanı İbrahim Demir ile bir süre görüşen ve daha sonra kendileriyle birlikte protokole imza atan Rektör Aktekin, imzalanan protokolün eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin, “Eğitimİş Sendikası Nevşehir Şubesi’ne bağlı tüm sendika üyelerinin meslekleri ile ilgili gelişimlerini takip etme, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik lisansüstü eğitim alanında üniversitemiz ile Eğitimİş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığı arasında iş birliği protokolüne imza attık. Bu protokol çerçevesinde Eğitimİş Sendikası’na bağlı tüm Nevşehir şube üyeleri üniversitemiz bünyesinde bulunan enstitülerimizin tezsiz yüksek lisans, tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına belirlenecek kontenjanlar dahilinde başvuruda bulunabilecek. Ayrıca üniversitemiz enstitüleri tarafından ilgili eğitimöğretim dönemi için açılacak kontenjana başvuruda bulunacak söz konusu üyeler belirlenen öğrenim ücreti üzerinden yüzde 30 oranında indirimden yararlanacak. Ben bu vesileyle imzaladığımız protokolün, eğitimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Eğitimİş Sendikası Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir ise vermiş oldukları desteklerinden dolayı, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.

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