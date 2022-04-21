Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir’de evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Mahmat Köyü'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.U.U., Y.D. ve G.K.'nın olaya karıştığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişi kıskıvrak yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.U.U. ve G.K. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.