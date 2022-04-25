NEVÜ’de E-KPSS başarılı şekilde tamamlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü ve ÖSYM Nevşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 286 adayın girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022EKPSS)’nin başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Nevşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022EKPSS), tek oturumda gerçekleştirildi. Nevşehir İl merkezinde ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 92’i kadın aday ve 194’ü de erkek aday olmak üzere toplam 286 aday girdi. 8 binada ve 55 salonda gerçekleştirdiğimiz sınavda ayrıca 191 personel de görev yaptı. lınan tedbirler ve belirtilen kurallar doğrultusunda sorunsuz bir şekilde tamamladığımız sınavın şimdiden tüm adaylar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sınavda görev alan tüm akademik ve idari personele, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, bina ve sınav güvenliğinden sorumlu Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeline de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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