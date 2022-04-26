Peribacalarını gezerken çukura düşen Güney Koreli turist yaralandı

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, peribacalarının bulunduğu alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybederek çukura düşen Güney Koreli Eunsoon Kwak (35), AFAD ekiplerince yaralı kurtarıldı.
Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'ne turist olarak gelen Güney Koreli Eunsoon Kwak, peribacalarının bulunduğu alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybedince yaklaşık 5 metre derinlikteki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Güney Koreli turisti mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yaralı turist, sağlık görevlilerince ambulansa sedyeyle taşındıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney Koreli turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-04-26 10:33:21
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