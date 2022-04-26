Bircan Yıldırım, Kitap Fuarında Okurlarıyla buluştu

Ünlü yazar Bircan Yıldırım, Nevşehir Belediyesi Çocuk Kitapları Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. İmza gününe Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.



Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de ilk kez düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarı devam ediyor. 40’ı aşkın seçkin yayın evinin stant açtığı fuarda ünlü yazarlar ise düzenledikleri imza günü ve söyleşi etkinlikleri ile okurlarıyla buluşuyor. Açıldığı günden buyana büyük ilgi gören fuarın son konuğu ise kitapları ile birçok kişinin yaşamına dokunan sosyolog Bircan Yıldırım oldu.



Yeni eseri ‘Şimdi Onlar Düşünsün’ geçtiğimiz günlerde yayınlanan Yıldırım, kitaplarının fuar alanında okurları için imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.