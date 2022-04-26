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NEVÜ'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve Nevşehir'de Valilik himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Ben Olsaydım" temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

NEVÜ'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve Nevşehir’de Valilik himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Çalıştay’a Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İlçe Kaymakamları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, sağlık personelleri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Çalıştay’da sunulan her projeyi değerlendirerek bir rapor hazırlayacaklarını belirterek, “Bakanlığımıza ve Valiliğimize hazırladığımız bu raporları arz edeceğiz. Bağımlılığın her türüyle mücadelede kurumlarımızın desteğini bekliyoruz. Çalıştay’a katılım sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bağımlılığın ülke geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, “Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorunuyla yüzleşiyor. Gençlerimizin akıl ve iradesini esir alan, onları suça iten her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, sokaklarımızı zehir tacirlerinden korumak milli vazifemizdir. Tüm bağımlılık türlerinin ayrıca değerlendirileceği bu Çalıştay sürecinde ciddi çözüm önerileri geliştirileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularının ele alındığı, konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin değerlendirileceği Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı iki gün sürecek. Çalıştay’da önerilen çözümler raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası’nda sunulacak.

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