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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelik bölümü öğrencileri üniformalarını Törenle giydi

İHA

Hemşirelik bölümü öğrencileri üniformalarını Törenle giydi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Yılı Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri düzenlenen törenle üniformalarını giydi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen üniforma giyme törenine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören öğrenciler adına Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi öğrenci Fatma Nur Şahin’in duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmalarının ardından Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Kızılırmak’ın konuşmalarıyla başladı.


Öztürk: "Hemşirelik Profesyonel Bir Meslek Olarak Sağlık Sistemi İçerisinde En Fazla Üyesi Olan Bir Disiplindir"
Törenin açılışında Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, “Bugün önemli bir gün, birazdan hemşirelik bölümü öğrencilerimizin mesleğe adım atmalarının ilk simgesi olan üniforma giyme heyecanına hep birlikte tanık olacağız. Öğrencilerimizin mesleklerini temsil eden ve bir aidiyet ve kimlik göstergesi olan üniformalarını giymeleri güzel bir başlangıcın simgesidir. Öğrencilerimizin mesleğe olumlu bir başlangıç yapmaları, onların gelecekteki meslek yaşamlarını da etkileyecektir. Aynı zamanda bilindiği üzere hemşirelik profesyonel bir meslek olarak sağlık sistemi içerisinde en fazla üyesi olan bir disiplindir. Bu nedenle öğrencilerimizin, mesleklerini temsil eden üniformalarını giymelerini güzel bir başlangıç yapmalarını sağlık sistemi için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin: "Bu Kutsal Mesleğinizde Başarılarınızın Artarak Devam Etmesini Diliyorum"
Hemşirelik üniformalarını giyen öğrenciler ve aileleri kadar heyecan ve mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Bu güzel ve özel günü bizlere yaşatan başta Fakültemizin Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerimiz olmak üzere bu öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim veren değerli hocalarımıza şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatımızın her noktasında sağlığımız, her zaman ilk sırada yer almakta. Bu noktada da doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanları da sağlığımızın korunması ve tedavisinde bizlerin en büyük destekçileri olmakta. Özellikle son iki yıldır dünya ölçekli yaşadığımız ve hayatımızın her alanıyla birlikte sağlığımızı da önemli ölçüde olumsuz etkileyen salgın nedeniyle sağlıkçılarımızın değerini daha fazla anladık. Bu salgın boyunca ailelerinden, sosyal hayatlarından ve tüm sevdiklerinden fedakarlık yaparak bizlerin sağlığı için gece gündüz demeden mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Aktekin devamında “Bugün ise üniversitemizin hemşirelik bölümünü tercih ederek sağlık alanında ilk adımlarını atan öğrencilerimizin üniforma giyme heyecan ve mutluluklarına hep birlikte şahit olup, bu heyecan ve mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Öncelikle siz değerli öğrencilerimizi elde ettiğiniz başarılarınızdan ve seçmiş olduğunuz bu kutsal mesleğinizden dolayı tebrik ederek başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Diğer taraftan bizlere evlatlarını emanet eden siz değerli ailelerimizi de aramızda görmek, bu mutlu ve gururlu günde sizleri üniversitemizde ağırlamaktan dolayı da ayrıca heyecanımız ve gururumuz bir kat daha artmış bulunmakta. Bu vesileyle aramızda bulunan değerli protokol üyelerimize ve tüm katılımcılarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali İnci Sezer Becel: "Sağlık Çalışanlarımız Bizler İçin Her Zaman Kıymetli"
Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, “Sağlık çalışanlarımızın kıymetini her zaman biliyorduk, ancak pandemi dönemi sağlık çalışanlarımızın kıymetini bir kez daha hatırlattı. Bu noktada sağlık ordusunun yeni neferleri olan siz değerli gençlerimizi tebrik ederken, çıktığınız bu güzel yolda yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum. Bugün aramızda bulunan siz değerli ailelerimiz kadar bizlerde, heyecan ve gururluyuz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin üniformalarını giymeleriyle devam tören, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in düzenleme komitesine teşekkür belgelerini vermeleriyle sona erdi. Tören sonunda öğrenci ve aileleriyle bir araya gelen Rektör Aktekin, kendilerinin sevinç ve mutluluklarını bir kez daha paylaşarak kendileriyle bir süre sohbet etti.

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